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Общество
McKinsey включила Москву в топ-3 городов мира с лучшей транспортной доступностью
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McKinsey включила Москву в топ-3 городов мира с лучшей транспортной доступностью
Общество
McKinsey включила Москву в топ-3 городов мира с лучшей транспортной доступностью
ФБА «Экономика сегодня»  /  Ольга Сапожникова

Москва, 12 августа. Российская столица заняла третье место в рейтинге консалтинговой компании McKinsey «Транспортные системы 25 городов мира: составляющие успеха».

На первом и втором расположились Сингапур и Пекин. Компания McKinsey выпускала аналогичное исследование в июне 2018 года. Тогда Москва занимала лишь шестое место. За три года российская столица значительно улучшила свои показатели.

При составлении рейтинга специалисты учитывают такие показатели, как физическая и финансовая доступность средств передвижения, стоимость их использования, эффективность и безопасность. В Москве быстро развивается транспорт совместного использования, подчеркнули авторы исследования. К тому же там скоро станет возможна оплата проезда по биометрии.

Улучшение транспортной доступности — один из актуальных вопросов для властей каждого российского региона. Среди них и Московская область. Там появляются новые развязки, а также строятся дороги, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня». Часть средств на реконструкцию и возведение транспортных путей выделяет государство, отмечает spbdnevnik.ru.

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