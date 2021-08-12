Вильфанд пообещал москвичам летнюю жару в августе

Москва, 12 августа. Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд пообещал возвращение летней жары в столицу в середине августа.

По прогнозам Гидрометцентра, высока вероятность высоких температур в середине месяца. Ожидается от +25 до +29 градусов. Будет по-летнему тепло, даже жарко, подчеркнул Вильфанд.

«Я бы не стал прощаться с летом. Зачем это делать заранее?» — сказал синоптик.

Такое теплое окончание лета — совсем не редкость, довольно тепло бывает и в начале осени, в сентябре. Жарко будет в августе и на востоке страны — в Забайкалье, Якутии, Красноярском и Приморском крае. А на Урале и в южных областях России ожидается дефицит осадков, сообщил метеоролог.

«Прощальным поцелуем лета» назвал предстоящие теплые выходные ведущий синоптик центра погоды «Фобос» Тишковец. По его мнению, это будут последние по-настоящему жаркие дни этого лета.

Еще одно приятное событие ждет москвичей в конце недели помимо хорошей погоды. Горожане смогут наблюдать в ночь на пятницу самый мощный в нынешнем году метеорный поток Персеиды, сообщает издание «Подмосковье сегодня».