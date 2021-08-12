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Банду лжебанкиров задержали в Красногорске

  /   Обновлено: 12 августа 2021 09:15
Происшествия
Банду лжебанкиров задержали в Красногорске
Global Look Press  /  Nikolay Gyngazov

Красногорск, 12 августа. Сотрудники правоохранительных органов задержали в Красногорске мошенников, которые под видом банкиров обналичили 150 млн рублей.

Следствие установило, что женщина и двое мужчин предоставляли услуги по обналичиванию денег физическим и юридическим лицам, которые пытались уйти от налогов.

Они переводили средства подконтрольным организациям в счет оплаты по фиктивным договорам оказания услуг, получая комиссию в размере 10% от обналичиваемой суммы. Мошенники стали фигурантами уголовного дела по статье «Незаконная банковская деятельность». Они дали подписку о невыезде.

Тем временем суд Москвы вынес обвинительный приговор лжебанкирам, «заработавшим» почти 60 млн рублей, сообщало РИАМО. Фигуранты использовали реквизиты нескольких подконтрольных организаций и осуществляли различные банковские операции.

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уголовное дело мошенники банкиры
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