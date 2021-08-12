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Москвичам пообещали облачную погоду и 24 градуса тепла в четверг
Общество
Москвичам пообещали облачную погоду и 24 градуса тепла в четверг
pixabay.com

Москва, 12 августа. Кратковременный дождь и облачная погода ожидается в Москве в четверг. Информацию об этом сообщил Гидрометцентр.

Температура воздуха днем составит 22-24 градуса тепла. Ночью ожидается похолодание до плюс 14 градусов. Восточный ветер будет дуть с порывами до 5-10 м/с. Столб атмосферного давления покажет 477 мм.

Жителей Московской области ждет 21-26 градусов тепла днем. Ночью температура воздуха составит до плюс 12 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра.

Недавно Гидрометцентр России объявил желтый уровень опасности в Москве из-за ухудшения погодных условий в городе.

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