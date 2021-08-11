Полиция задержала двух сбежавших из изолятора в подмосковной Истре - МВД

Москва, 11 августа. Сотрудники полиции задержали двух человек, которые ранее сбежали из изолятора в городе Истра Московской области.

Соответствующей информацией поделилось РИА Новости. Агентство ссылается на пресс-службу МВД.

Ранее источник ФАН в СКР сообщил, что утром 6 августа из спецприемника подмосковной Истры сбежали заключенные. Злоумышленники с помощью гаечного ключа открутили замки дверей и покинули СИЗО.

Среди сбежавших — Александр Мавриди, который проходит обвиняемым по делу об убийстве предпринимателя и лишении свободы московского адвоката. Также среди ни четверо фигурантов уголовных дел о краже.