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Полиция задержала двух сбежавших из изолятора в подмосковной Истре - МВД
Происшествия
Полиция задержала двух сбежавших из изолятора в подмосковной Истре - МВД
Невские Новости  /  Степан Яцко

Москва, 11 августа. Сотрудники полиции задержали двух человек, которые ранее сбежали из изолятора в городе Истра Московской области.

Соответствующей информацией поделилось РИА Новости. Агентство ссылается на пресс-службу МВД.

Ранее источник ФАН в СКР сообщил, что утром 6 августа из спецприемника подмосковной Истры сбежали заключенные. Злоумышленники с помощью гаечного ключа открутили замки дверей и покинули СИЗО.

Среди сбежавших — Александр Мавриди, который проходит обвиняемым по делу об убийстве предпринимателя и лишении свободы московского адвоката. Также среди ни четверо фигурантов уголовных дел о краже.

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