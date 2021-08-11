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Среди вакцинированных москвичей разыграли пять автомобилей Renault Logan
Общество
Среди вакцинированных москвичей разыграли пять автомобилей Renault Logan
renault.ru

Москва, 11 августа. Среди жителей Москвы, которые вакцинировались против коронавирусной инфекции, разыграли очередные пять автомобилей.

Участниками розыгрыша стали жители города, которые привились первым компонентом вакцины от COVID-19 со 2 по 8 августа. Его итоги были озвучены в прямом эфире телеканала «Москва 24».

Подобное мероприятие проводится уже в восьмой раз. Всего с начала акции в российской столице разыграно 40 автомобилей.

Победителей выбрали с помощью генератора случайных чисел. В прямом эфире объявили их имена, а также последние четыре цифры номера мобильного телефона либо полиса ОМС. Победителям не нужно платить налоги с приза, эти расходы взял на себя организатор розыгрыша. Для получения выигрыша также не требуется сообщать данные банковских карт или счетов.

Власти Москвы ранее выделили миллиард рублей на поддержку инноваций в сфере медицины. Средства будут направлены компаниям и медицинским организациям, ведущим разработку высокотехнологичных методов лечения различных заболеваний

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