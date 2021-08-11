Объем предложения недвижимости в аренду вырос на 38% на рынке Москвы

Москва, 11 августа. Повышение объема предложения жилых помещения в долгосрочную аренду фиксируется на московском рынке. В результате значение увеличилось на 38%.

По словам эксперта Аналитического центра ЦИАН Виктории Кирюхиной, выставлено 15,5 тысячи квартир и апартаментов. Конкуренция на рынке арендной недвижимости усиливается за счет инвесторов, купивших жилье по льготной ипотеке для сдачи, популярности формата удаленной работы и востребованности загородных объектов, передает ТАСС.

При этом средние арендные ставки уменьшились на столичном рынке в августе. В результате ежемесячная медианная стоимость однокомнатных квартир снизилась на 2,1%, до 37,1 тысячи рублей. Цена двухкомнатных помещений сократилась на 12,7%, до 50,9 тысячи рублей. По трехкомнатным объектам фиксируется падение на 1%, до 68,6 тысячи рублей.

Согласно данным ЦИАН и Центробанка России, ситуация на рынке арендой недвижимости стабилизировалась. По подсчетам аналитиков, в настоящее время сдавать помещения выгоднее, чем держать денежные средства на банковском депозите.