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Желтый уровень погодной опасности начал действовать в Москве

  /   Обновлено: 11 августа 2021 19:59
Общество
Желтый уровень погодной опасности начал действовать в Москве
pixabay.com

Москва, 11 августа. Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и области в связи с ухудшением метеорологических условий.

Желтый цвет указывает на то, что погода может быть потенциально опасна. В столичном регионе ожидаются гроза и дождь. Кроме того, прогнозируется усиление ветра. Во время грозы его порывы могут достигать 12-17 метров в секунду. Предупреждение будет действовать до 11:00 четверга.

Синоптик Евгений Тишковец ранее пообещал жителям Москвы «прощальный поцелуй» лета. В предстоящие выходные погода в столице окажется теплой и солнечной.

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