Власти Москвы выделили миллиард рублей на поддержку инноваций в сфере медицины

Москва, 11 августа. Московские компании, ведущие разработку методов диагностики и лечения заболеваний, получат финансовую поддержку от администрации города.

Правительство Москвы приняло решение о выделении одного миллиарда рублей в качестве финансовой поддержки научных разработок, связанных с медицинской сферой. Соответствующее постановление было подписано мэром российской столицы Сергеем Собяниным, сообщили в пресс-службе градоначальника.

Отмечается, что средства будут направлены компаниям и медицинским организациям, ведущим разработку высокотехнологичных методов лечения различных заболеваний, а также их диагностики. По словам представителей городской администрации, такие меры позволят укрепить научно-исследовательский потенциал клиник Москвы.

Как сообщалось ранее, в столице вернулись к обычному режиму работы павильоны «Здоровая Москва». Согласно предоставленной властями статистике, первым компонентом в таких пунктах привились более 560 тысяч горожан.