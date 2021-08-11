Прокуратура передала в СК дело о смертельном ДТП с подростками в Новой Москве

Москва, 11 августа. Прокуратура Троицкого и Новомосковского административных округов передала дело о смертельном ДТП в Новой Москве в столичный следственный комитет.

Было установлено, что рано утром во вторник, 10 августа, молодой мужчина за рулем отечественной легковушки потерял управление транспортным средством и наехал на бордюрный камень. В результате опрокидывания машины погибла его несовершеннолетняя пассажирка, еще двое молодых людей и самого водителя госпитализировали. Все произошло на 36-м километре Калужского шоссе в районе поселка Десеновское.

Впоследствии оказалось, что 20-летний молодой человек находился в состоянии алкогольного опьянения. Его задержали. Было возбуждено уголовное дело по пункту «а» четвертой части статьи 264 УК РФ («Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное в состоянии опьянения»).