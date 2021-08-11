Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
11 августа 18:55
18:51
Общество
Доктор Мясников заявил о международном признании вакцины «Спутник V»
18:51
Происшествия
ДТП с двумя машинами и автобусом произошло в Крыму на трассе Симферополь — Евпатория
18:48
Общество
На агровыставке в Челябинске можно будет привить животных от коронавируса
18:46
Спорт
Хабиб Нурмагомедов занялся в Дагестане производством овечьего сыра
18:43
Общество
Не ломать копья: оперный певец Самсонов уверен, что в ситуации Булановой разберутся
18:41
Происшествия
Суд приговорил бизнесмена из «лондонского списка» к колонии за мошенничество
18:40
Общество
Брендом Липецкой области станет донской осетр
18:39
Армия
Аналитики EurAsian Times указали на связь российско-китайских учений и маневров НАТО
18:39
Происшествия
Трое в масках связали скотчем и ограбили бизнесмена в его доме под Москвой
18:36
Общество
Петербургский стандарт: застройщиков обяжут сдавать жилье в комплекте с соцобъектами
Все новости

Прокуратура передала в СК дело о смертельном ДТП с подростками в Новой Москве

  /   Обновлено: 11 августа 2021 18:23
Происшествия
Прокуратура передала в СК дело о смертельном ДТП с подростками в Новой Москве
wikimedia.org  /  Roulex 45

Москва, 11 августа. Прокуратура Троицкого и Новомосковского административных округов передала дело о смертельном ДТП в Новой Москве в столичный следственный комитет.

Было установлено, что рано утром во вторник, 10 августа, молодой мужчина за рулем отечественной легковушки потерял управление транспортным средством и наехал на бордюрный камень. В результате опрокидывания машины погибла его несовершеннолетняя пассажирка, еще двое молодых людей и самого водителя госпитализировали. Все произошло на 36-м километре Калужского шоссе в районе поселка Десеновское.

Впоследствии оказалось, что 20-летний молодой человек находился в состоянии алкогольного опьянения. Его задержали. Было возбуждено уголовное дело по пункту «а» четвертой части статьи 264 УК РФ («Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное в состоянии опьянения»).

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Прокуратура передала в СК дело о смертельном ДТП с подростками в Новой Москве
дтп авария новая москва
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru