Москвичей ожидает самый дождливый день с начала века

Москва, 11 августа. Синоптики прогнозируют сильные дожди в Москве 12 августа. День может стать самым дождливым за последние 20 лет, считают они.

Грядущий четверг, 12 августа, может стать самым дождливым днем в Москве с начала 2000-х. Об этом сообщает агентство «Метеоновости». По прогнозам синоптиков, в российской столице выпадет от 10 до 15 миллиметров осадков. В некоторых районах города этот показатель увеличится до 30 миллиметров осадков.

Как сообщалось ранее, выходные дни в Москве будут теплыми и солнечными. Воздух в городе прогреется до +24 градусов, в Московской области — до +27.