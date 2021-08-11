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Москвичей ожидает самый дождливый день с начала века

  /   Обновлено: 11 августа 2021 16:30
Общество
Москвичей ожидает самый дождливый день с начала века
Невские Новости  /  Мурашова Кристина

Москва, 11 августа. Синоптики прогнозируют сильные дожди в Москве 12 августа. День может стать самым дождливым за последние 20 лет, считают они.

Грядущий четверг, 12 августа, может стать самым дождливым днем в Москве с начала 2000-х. Об этом сообщает агентство «Метеоновости». По прогнозам синоптиков, в российской столице выпадет от 10 до 15 миллиметров осадков. В некоторых районах города этот показатель увеличится до 30 миллиметров осадков.

Как сообщалось ранее, выходные дни в Москве будут теплыми и солнечными. Воздух в городе прогреется до +24 градусов, в Московской области — до +27.

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