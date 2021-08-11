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Синоптик Тишковец пообещал «прощальный поцелуй» лета жителям Москвы

  /   Обновлено: 11 августа 2021 14:50
Общество
Синоптик Тишковец пообещал «прощальный поцелуй» лета жителям Москвы
pixabay.com

Москва, 11 августа. Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что грядущие выходные в Москве ожидаются теплыми и солнечными.

По словам специалиста, в субботу и воскресенье ожидается гребень антициклона. В первый выходной столбики термометров поднимутся до отметки +22...+24 градуса в столице и +20...+25 в Московской области, передает РИА Новости.

В воскресенье будет еще теплее. В городе воздух прогреется до +24...+24 градусов, а в Подмосковье до +22...+27.

«Это нам прощальный поцелуй лета в выходные, бонус от лета, но уже без жары - от 30 градусов больше не будем изнывать», — сообщил Тишковец.

Он отметил, что погода в Москве начинает меняться в сторону осени. На протяжении рабочей недели в городе будут идти дожди.

Как ранее сообщалось, синоптики назвали август в России худшим месяцем из-за погоды. Повторения аномальной жары ожидать не стоит.

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погода москва прогноз выходные
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