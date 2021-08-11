После обнаружения двух трупов на западе Москвы возбудили уголовное дело

Москва, 11 августа. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве после обнаружения тел женщины и мужчины на западе столицы, сообщили ФАН в пресс-службе ГСУ СКР по Москве.

Минувшим вечером в квартире жилого дома на улице Никулинская нашли обезглавленный труп 42-летней женщины со множественными ножевыми ранениями в области груди и живота. Во дворе под окнами лежал мертвый 47-летний мужчина.

По предварительной версии, москвич убил сожительницу, после чего свел счеты с жизнью. Квартира, в которой жили погибшие, была заперта изнутри.

В настоящее время проводится комплекс следственных действий, назначен ряд экспертиз, допрашиваются местные жители. Мужчине проведут посмертную психолого-психиатрическую экспертизу.