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После обнаружения двух трупов на западе Москвы возбудили уголовное дело

  /   Обновлено: 11 августа 2021 10:56
Происшествия
После обнаружения двух трупов на западе Москвы возбудили уголовное дело
Федеральное агентство новостей

Москва, 11 августа. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве после обнаружения тел женщины и мужчины на западе столицы, сообщили ФАН в пресс-службе ГСУ СКР по Москве.

Минувшим вечером в квартире жилого дома на улице Никулинская нашли обезглавленный труп 42-летней женщины со множественными ножевыми ранениями в области груди и живота. Во дворе под окнами лежал мертвый 47-летний мужчина.

По предварительной версии, москвич убил сожительницу, после чего свел счеты с жизнью. Квартира, в которой жили погибшие, была заперта изнутри.

В настоящее время проводится комплекс следственных действий, назначен ряд экспертиз, допрашиваются местные жители. Мужчине проведут посмертную психолого-психиатрическую экспертизу.

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