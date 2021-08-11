Арест имущества подельников Черкалина продлили до 8 октября

Москва, 11 августа. Имущество подельников экс-офицера ФСБ России Кирилла Черкалина останется под арестом до 8 октября 2021 года, сообщили в Московском гарнизонном военном суде.

О продлении меры ходатайствовала прокуратура. Следующее заседание по этому делу назначено на 16 августа.

Во время следствия у соучастников Черкалина — экс-замглавы управления «К» ФСБ России Дмитрия Фролова и его коллеги Андрея Васильева — нашли и арестовали 87 земельных участков, автомобиль марки Lexus, четыре квартиры в столице, шесть домов, нежилое помещение, дорогие часы, 6 млн долларов и виллу в Италии.

Незадолго до этого суд в Орске вынес приговор директору местного предприятия, обвиняемого в попытке незаконного банкротства. Суд назначил бизнесмену три года лишения свободы и арестовал его имущество на 725 млн рублей, сообщало РИА56.