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Москвичам пообещали небольшой дождь и 26 градусов тепла в среду
Общество
Москвичам пообещали небольшой дождь и 26 градусов тепла в среду
pixabay.com

Москва, 11 августа. Кратковременный дождь, небольшая облачность и повышение температуры воздуха до 26 градусов ожидает Москву в среду.

Об этом информирует Гидрометцентр России. Днем воздух прогреется до 24-26 градусов. Ночью в столице прогнозируется понижение температуры до 16 градусов.

Переменный ветер будет дуть с порывами до 3-8 м/с. Атмосферное давление составит 749 мм р. с. В Подмосковье столбики термометров покажут от 26 до 27 градусов тепла, местами пройдет дождь.

Недавно ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал о звездопаде, который будет виден в небе Москвы в ночь с 12 на 13 августа.

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