Синоптик Тишковец пообещал москвичам небесное «световое шоу»

Москва, 10 августа. Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что 10 июля к вечеру в Москве прогнозируются грозы, молнии и зарницы.

По словам специалиста, в темное время суток в Москве ожидается «атмосферный фейерверк». Причиной этого станет смыкание холодного атмосферного фронта с теплым.

«Все это будет сопровождаться небесным «световым шоу»», — добавил Тишковец.

Он объяснил, что теплый воздух будет вытеснен наверх, что благоприятно воздействует на конденсацию водяного пара, насыщая дождевые облака. С наступлением сумерек этот процесс продолжит активизироваться.

Эти явления будут сопровождаться небольшими осадками. Всего в столичном регионе выпадет до 13 мм дождей за вечер вторника и половину ночи среды.

Как ранее сообщалось, ливень с грозой обрушится на Москву. Гидрометцентром России был объявлен желтый уровень погодной опасности в российской столице.