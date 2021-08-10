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Гражданские супруги из Подмосковья стали фигурантами дела о сбыте наркотиков

  /   Обновлено: 10 августа 2021 17:51
Происшествия
Гражданские супруги из Подмосковья стали фигурантами дела о сбыте наркотиков
Федеральное агентство новостей  /  Ольга Назаркина

Москва, 10 августа. Правоохранители завели дело о хранении и сбыте наркотиков в отношении жительницы Подмосковья и ее спутника. Пара попалась на попытке реализации крупной партии запрещенных веществ.

Следователи транспортного управления МВД России по Центральному федеральному округу предъявили гражданским супругам обвинения по статьям 30 и 228.1 УК РФ («Приготовление к преступлению», «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств»). В настоящий момент расследование дела завершено, а его материалы переданы в суд, сообщает источник ФАН в правоохранительных органах.

По версии следствия, обвиняемые действовали в составе преступной группы. Девушка исполняла роль оператора интернет-магазина, где подыскивала покупателей и договаривалась о продаже товара. Кроме того, оба обвиняемых работали закладчиками, размещая и забирая из тайников в Москве и Московской области запрещенные вещества. Правоохранители провели ряд обысков по месту жительства пары, где нашли различные наркотические и психотропные вещества, включая мефедрон, гашиш, амфетамин и другие.

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