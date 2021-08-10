Ближайший звездопад в небе над Москвой ожидается в ночь с 12 на 13 августа

Москва, 10 августа. Звездопад можно будет разглядеть в ночь с четверга на пятницу в просветах облаков. Об этом рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Сотрудники Московского пролетария сообщили, что в ночь с 12 на 13 августа придется пик метеорного потока Персеиды. Там рассказали, что при благоприятных погодных условиях в течение ночи можно будет разглядеть до 110 метеоров в час.

Однако синоптик Тишковец рассказал, что в эту ночь не стоит надеяться на малооблачную погоду. В четверг день будет довольно дождливым, однако в облаках поздним вечером возможны просветы, сообщает РИА Новости.

«В самом оптимистичном случае облачность будет до 5-6 баллов, то есть половина небосвода в отдельные часы может освобождаться от облаков», — сообщил эксперт.

Ранее Московский планетарий объявил время ближайшего звездопада. Южные дельта-Аквариды действуют ежегодно с 12 июля по 23 августа.