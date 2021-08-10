Ливень с грозой обрушится на Москву в ближайшие часы

Москва, 10 августа. Московский департамент по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности предупредил об ухудшении погоды в столице России в ближайшие часы.

По словам специалистов, во вторник, 10 августа, Москву накроют ливни с грозами. Таким образом, Гидрометцентром России был объявлен желтый уровень погодной опасности в столице страны.

Москвичам рекомендовали во время дождя укрыться в помещениях и не выходить на улицу без особой необходимости. Им напомнили, что не следует ходить вблизи ЛЭП, шатких конструкций и высоких деревьев. Автомобилистам при управлении транспортного средства необходимо соблюдать повышенную осторожность.

Ранее сообщалось, что аномальная жара настигнет несколько регионов европейской части России. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.