Суд в Москве отклонил иск Навального к пресс-секретарю президента России Пескову

Москва, 10 августа. Суд в Москве отказал в удовлетворении исковых требований Алексея Навального к пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову.

Напомним, предметом иска стала защита чести, достоинства и деловой репутации блогера, который потребовал Пескова опровергнуть слова о работе Навального с ЦРУ. Решение об отклонении иска вынес Пресненский районный суд города Москвы, сообщает источник в судебной инстанции.

Ранее появилась информация, что заседание по иску Навального перенесли на 10 августа 2021 года. Заявление блогера было рассмотрено 15 июля, однако тогда решение принято не было.