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Теленок мускусного быка появился на свет в Московском зоопарке
Общество
Теленок мускусного быка появился на свет в Московском зоопарке
Global Look Press  /  Ronald Wittek/http://imagebroker.com/#/search/

Москва, 10 августа. Впервые за три года столичный зоопарк пополнился теленком овцебыка, занесенного в Красную книгу. Вес маленькой самки сейчас составляет более 20 кг.

По словам гендиректора зоопарка Светланы Акуловой, первого овцебыка они приобрели в 70-х годах. Еще трое переехали в учреждение в 2002 году, сообщает сайт РИАМО.

Теленок родился здоровым. Благодаря сытому и жирному материнскому молоку девочка смогла набрать за недолгий промежуток времени около 21 кг. Вес взрослой особи может достигать до одной тонны.

В одном вольере с малышом живут еще четыре овцебыка. Они являются представителями семейства полорогих и обитают в высокогорьях Центральной Азии. Редко животное можно встретить на территории Гренландии, Северной Америки и архипелага Парри. Здесь специалисты пытаются увеличить их численность.

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