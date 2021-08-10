Теленок мускусного быка появился на свет в Московском зоопарке

Москва, 10 августа. Впервые за три года столичный зоопарк пополнился теленком овцебыка, занесенного в Красную книгу. Вес маленькой самки сейчас составляет более 20 кг.

По словам гендиректора зоопарка Светланы Акуловой, первого овцебыка они приобрели в 70-х годах. Еще трое переехали в учреждение в 2002 году, сообщает сайт РИАМО.

Теленок родился здоровым. Благодаря сытому и жирному материнскому молоку девочка смогла набрать за недолгий промежуток времени около 21 кг. Вес взрослой особи может достигать до одной тонны.

В одном вольере с малышом живут еще четыре овцебыка. Они являются представителями семейства полорогих и обитают в высокогорьях Центральной Азии. Редко животное можно встретить на территории Гренландии, Северной Америки и архипелага Парри. Здесь специалисты пытаются увеличить их численность.