В Москве станет доступна функция оплаты проезда в транспорте по биометрии

Москва, 10 августа. Власти Москвы планируют ввести в общественном транспорте возможность оплаты проезда с помощью функции биометрического распознавания.

Тендер на работы по внедрению в приложение «Московский транспорт» функции оплаты проезда по лицу размещен на сайте госзакупок. Победителя уже определили — модернизацией приложения займется ООО «Интеллектуальные социальные системы».

Компания разработает систему биометрического распознавания, которая позволит оплачивать проезд в городском транспорте с помощью привязанной банковской карты. Данная функция подразумевает создание «биометрического вектора» из фотографии пользователя.

Отмечается, что Шереметьево стал первым в стране аэропортом, где паспортный контроль можно пройти по биометрии. Сделать это можно в терминале C, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Как стало известно ранее, специалисты «Лаборатории Касперского» разработали необычную нейросеть. Ее можно использовать в поиске людей с высоты.