Укусы ос повлекли за собой смерть ослабшего после COVID-19 ребенка

Москва, 10 августа. Осиные укусы спровоцировали смерть 10-летней девочки в Подмосковье. Родители ребенка сообщили, что она перенесла COVID-19, который сильно подорвал ее здоровье.

Утром 8 августа рядом с деревней Грызлово в палаточном лагере произошла трагедия. Семья девочки решила отдохнуть на выходных около реки Оки, но там оказалось гнездо ос.

Ребенка укусили две осы. К вечеру у девочки разболелась голова, но родители не забили тревогу, так как у девочки не было хронических заболеваний или аллергии. На следующее утро ребенок потерял сознание, но скорая помощь не успела ничего сделать.

Позже родители сообщили медикам, что ребенок недавно перенес COVID-19, который сильно подорвал иммунитет малышки. Об этом передает портал MK.RU.

Трагедия произошла недавно в больнице Владикавказа. Прорыв кислородной трубы повлек за собой смерти девяти пациентов, сотрудники Следственного комитета России возбудили уголовное дело по факту происшествия.