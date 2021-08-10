Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
10 августа 09:28
09:21
Общество
Петербуржцам пообещали теплый вторник без осадков
09:18
Происшествия
Директора вагона-ресторана поезда задержали после госпитализации детей на Кубани
09:08
Происшествия
Семь природных пожаров ликвидировали в Якутии за сутки
09:05
Происшествия
Московские спасатели вытащили тонущую женщину из местного пруда
09:01
Экономика
Genesis представила цены и комплектации городского кроссовера GV70
09:00
Общество
Нас не взять военным противостоянием: зачем НАТО окружила Россию центрами пропаганды
09:00
Общество
Александр Песков сердечно поддержал инициативу Булановой «Ленинградская надбавка»
08:57
ФАН-ТВ
ЕС выступил за новые санкции против Минска. События дня
08:57
Происшествия
После ошибки на заводе в саратовском поселке выпали осадки в виде мела
08:51
Общество
Австралийские ученые назвали «Спутник V» лучшей вакциной от COVID-19
Все новости

Укусы ос повлекли за собой смерть ослабшего после COVID-19 ребенка
Происшествия
Укусы ос повлекли за собой смерть ослабшего после COVID-19 ребенка
pixabay.com  /  umsiedlungen

Москва, 10 августа. Осиные укусы спровоцировали смерть 10-летней девочки в Подмосковье. Родители ребенка сообщили, что она перенесла COVID-19, который сильно подорвал ее здоровье.

Утром 8 августа рядом с деревней Грызлово в палаточном лагере произошла трагедия. Семья девочки решила отдохнуть на выходных около реки Оки, но там оказалось гнездо ос.

Ребенка укусили две осы. К вечеру у девочки разболелась голова, но родители не забили тревогу, так как у девочки не было хронических заболеваний или аллергии. На следующее утро ребенок потерял сознание, но скорая помощь не успела ничего сделать.

Позже родители сообщили медикам, что ребенок недавно перенес COVID-19, который сильно подорвал иммунитет малышки. Об этом передает портал MK.RU.

Трагедия произошла недавно в больнице Владикавказа. Прорыв кислородной трубы повлек за собой смерти девяти пациентов, сотрудники Следственного комитета России возбудили уголовное дело по факту происшествия.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Укусы ос повлекли за собой смерть ослабшего после COVID-19 ребенка
смерть трагедия осы
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru