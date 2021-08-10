Несовершеннолетняя девушка погибла в результате ДТП в Новой Москве

Москва, 10 августа. Автомобиль ВАЗ 21140 с четырьмя людьми в салоне перевернулся на 36 километре Калужского шоссе в районе поселка Десеновское в Новой Москве.

Транспортным средством управляла 16-летняя девушка, которая не имела водительских прав. Машина наехала на бордюрный камень и перевернулась. Несовершеннолетняя от полученных травм погибла на месте. Трагедия произошла около 4:00 часов утра.

Трое пассажиров 18, 21 и 24 лет пострадали, их госпитализировали. Прокуратура проводит проверку исполнения требований федерального законодательства о несовершеннолетних.

Двое детей ранее пострадали в результате автоаварии на трассе между Санкт-Петербургом и Кингисеппом. Автомобиль, в котором ехали несовершеннолетние, слетел в кювет и врезался в столб.