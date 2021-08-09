Выставка об электрификации России в искусстве стартовала в Москве

Москва, 9 августа. Музей Москвы открыл выставку «Электрификация. 100 лет плану ГОЭЛРО», которая посвящена влиянию на искусство электрификации России. Она создана при поддержке группы «Россети».

Электрификация России началась в 1920 году с принятием плана Государственной комиссии по электрификации России (ГОЭЛРО). Посетители музея смогут увидеть, как этот процесс повлиял на изобразительное искусство, кино, архитектуру, музыку, театр и литературу страны, сообщила пресс-служба сетевой энергетической компании.

Группа «Россети» передала музею схему электросетей Москвы и области 1922 года, которые существовали еще до появления крупных энергообъектов. На выставке представлены архивные документы редкий экземпляр токового зависимого реле Siemens&Halske немецкого производства.

Фестиваль «Музей под звездами» ранее прошел на территории Серпуховского историко-художественного музея в Подмосковье. В рамках программы на мероприятии выступили различные музыкальные коллективы и танцевальные студии.