Сотрудники Росгвардии сняли из оконного проема неадекватную москвичку

Москва, 9 августа. На юго-западе Москвы сотрудники Росгвардии задержали женщину в неадекватном состоянии, забравшуюся в оконный проем с грудным ребенком на руках.

Автопатруль московской Росгвардии поздней ночью получил информацию, что на четвертом этаже многоквартирного дома женщина, держа ребенка на руках, стоит в оконном проеме и кричит. Прибыв по адресу, правоохранители начали вести с москвичкой переговоры, убеждая ее вернуться в квартиру. На место происшествия были также вызваны спасатели и бригада медиков.

Сотрудники МЧС вскрыли входную дверь квартиры. Росгвардейцам удалось остановить гражданку. Она пребывала в невменяемом состоянии и не могла объяснить свой поступок.

Установлено, что дочери женщины всего полтора месяца. Бригада медиков доставила задержанную в одну из городских больниц. Теперь родительнице малышки предстоит пройти психиатрическую экспертизу.

Пьяная пассажирка устроила «концерт по заявкам» в зале вылета московского аэропорта Шереметьево.