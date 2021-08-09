Экс-схиигумена Сергия отправили на обследование в больницу московского СИЗО

Москва, 9 августа. Бывший глава Среднеуральского женского монастыря Николай Романов, ранее известный как отец Сергий, пройдет осмотр у врачей в изоляторе "Матросская тишина".

По предварительным данным, визит предполагаемого злоумышленника к медикам не имеет отношения с ухудшением самочувствия мужчины, рассказали официальные представители Романова в Telegram-канале "Защита отца Сергия". Они также рассказали, что 11 августа состоится заседание суда, на котором будет рассмотрена их апелляция на изменение территориальной подсудности дела. А сам экс-священник будет присутствовать на мероприятии по видеосвязи.

Бывшего руководителя монастыря подозревают в склонении к суициду, нарушении права на свободу совести и вероисповеданий, а также о самоуправстве. Генпрокуратура России уже утвердила обвинительное заключение и передала материалы расследования в суд.