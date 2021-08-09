Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
09 августа 18:14
18:11
Шоу-бизнес
Малькова рассказала о травле, которую устроил отец актрисы Анастасии Макеевой
18:10
Общество
Буланова поблагодарила Памфилову за ответ на обращение в ЦИК России
18:04
Общество
«Это будет большая победа»: актер Рост оценил шансы Булановой пройти в ЗакС Петербурга
18:01
Общество
Важность пиара городских проектов оценил общественник Малков
18:01
Армия
Российские кинологи прибыли в Алжир на международный этап конкурса «Верный друг»
18:00
ФАН-ТВ
Настоящий сад появился на крыше дома в Санкт-Петербурге
18:00
Латинская Америка
Призрак Венесуэлы: в Колумбии нашли авторов теракта в казарме и покушения на президента
18:00
Подкасты
«ФАН повсюду»: кто такой Педро Кастильо
18:00
Общество
Настоящая петербурженка: Лазарева оценила заботу Булановой о пенсионерах Северной столицы
17:57
Экономика
Россия сыграла важнейшую после США роль в поддержании финансовой стабильности мира
Все новости

Экс-схиигумена Сергия отправили на обследование в больницу московского СИЗО

  /   Обновлено: 09 августа 2021 17:27
Происшествия
Экс-схиигумена Сергия отправили на обследование в больницу московского СИЗО
Prt Scr youtube.com  /  Den Bai

Москва, 9 августа. Бывший глава Среднеуральского женского монастыря Николай Романов, ранее известный как отец Сергий, пройдет осмотр у врачей в изоляторе "Матросская тишина".

По предварительным данным, визит предполагаемого злоумышленника к медикам не имеет отношения с ухудшением самочувствия мужчины, рассказали официальные представители Романова в Telegram-канале "Защита отца Сергия". Они также рассказали, что 11 августа состоится заседание суда, на котором будет рассмотрена их апелляция на изменение территориальной подсудности дела. А сам экс-священник будет присутствовать на мероприятии по видеосвязи.

Бывшего руководителя монастыря подозревают в склонении к суициду, нарушении права на свободу совести и вероисповеданий, а также о самоуправстве. Генпрокуратура России уже утвердила обвинительное заключение и передала материалы расследования в суд.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Экс-схиигумена Сергия отправили на обследование в больницу московского СИЗО
сизо обследование экс-схиигумен Сергий
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru