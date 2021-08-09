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Спасатели пытаются снять привязанную к стволу дерева женщину в парке Москвы

  /   Обновлено: 09 августа 2021 15:51
Происшествия
Спасатели пытаются снять привязанную к стволу дерева женщину в парке Москвы
vk.com  /  Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга

Москва, 9 августа. Сотрудники полиции пытаются выяснить, как женщина оказалась на дереве и кто ее привязал. Москвичку заметили прохожие.

Жители российской столицы обнаружили в одном из парков Москвы женщину, привязанную к дереву на высоте нескольких метров от земли. Очевидцы рассказали, что она что-то выкрикивает. Вероятно, расслышать ее слова не представляется возможным из-за высоты.

При каких обстоятельствах она там оказалась, предстоит установить правоохранителям. Сотрудники экстренных служб работают на месте происшествия и пытаются снять женщину с дерева.

Депутат Госдумы Геннадий Онищенко раскритиковал видео с привязанной к крыше автомобиля девушкой, сообщал сайт 360tv.ru. Он напомнил, что признаком рыцарства всегда было, когда мужчина заботился о женщине и защищал ее.

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москва дерево женщина
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