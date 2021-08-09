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Более десяти автовокзалов отремонтируют в Подмосковье к 1 сентября

  /   Обновлено: 09 августа 2021 15:45
Общество
Более десяти автовокзалов отремонтируют в Подмосковье к 1 сентября
wikimedia.org  /  Барвенковский / CC BY-SA 3.0

Москва, 9 августа. Масштабная программа реновации автовокзалов стартует в Московской области, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев на совещании с министрами и главами муниципалитетов.

Порядка 14 автовокзалов планируется отремонтировать к 1 сентября в Солнечногорске, Клину, Чехове, Раменском и Домодедово. Министру транспорта поручили проинформировать граждан о том, какие именно изменения будут осуществлены в каждом населенном пункте, рассказал Воробьев.

«Обращаю внимание министра транспорта и дорожной инфраструктуры и глав о том, что необходимо проинформировать людей о том, что конкретно мы хотим поменять», — отметил губернатор.

В Подмосковье также запустили реновацию жилых зданий. На первом этапе планируется снести старые пятиэтажки и бараки. Проект будет соответствовать интересам горожан, подчеркнул Воробьев. Они переедут в новые, благоустроенные квартиры. Проекты новостроек выполнят по высоким современным стандартам, пишет издание «Вести Подмосковья» .

Власти Москвы намерены увеличить объемы недвижимости, которую будут вводить в эксплуатацию по программе реновации, сообщил ранее заммэра столицы по вопросам строительства Андрей Бочкарев.

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воробьев ремонт автовокзалы
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