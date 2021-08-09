Восемь участников драки в торговом центре «Тройка» заключены под стражу

Москва, 9 августа. Мещанский суд Москвы арестовал восемь фигурантов уголовного по факту массовой драки в столичном торговом центре на Верхней Красносельской улице.

Задержанные обвиняются в хулиганстве с применением оружия, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда. Все фигуранты дела являются уроженцами стран Средней Азии и Кавказа.

Массовая драка со стрельбой произошла в конце июля у торгового центра «Тройка» в центре Москвы. В результате инцидента правоохранители задержали около 50 человек. По факту произошедшего столичная полиция возбудила уголовное дело, сообщало РИАМО.