Житель Москвы выставил жену в подъезд и изнасиловал несовершеннолетнюю

Москва, 9 августа. Педофил выгнал гражданскую жену с детьми из квартиры, чтобы совершить насилие над школьницей.

Преступление произошло в одной из многоэтажек на Талдомской улице. Девочка пришла в гости к знакомой рано утром, в этот день сожитель подруги отмечал 30-летие, сообщает РЕН ТВ.

Мужчина выгнал гражданскую жену с двумя детьми, а сам закрылся в квартире с гостьей. После этого он насиловал ребенка больше трех часов. Сожительница слышала из квартиры крики с просьбами о помощи, но ничего не стала предпринимать. В настоящее время оперативники задержали подозреваемого. Выяснилось, что у него уже есть судимость за убийство и грабеж.

Ранее несовершеннолетняя девушка подверглась изнасилованию в «Ладе Приор». Инцидент произошел в Мытищах.