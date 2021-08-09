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Житель Москвы выставил жену в подъезд и изнасиловал несовершеннолетнюю

  /   Обновлено: 09 августа 2021 14:28
Происшествия
Житель Москвы выставил жену в подъезд и изнасиловал несовершеннолетнюю
pixabay.com

Москва, 9 августа. Педофил выгнал гражданскую жену с детьми из квартиры, чтобы совершить насилие над школьницей.

Преступление произошло в одной из многоэтажек на Талдомской улице. Девочка пришла в гости к знакомой рано утром, в этот день сожитель подруги отмечал 30-летие, сообщает РЕН ТВ.

Мужчина выгнал гражданскую жену с двумя детьми, а сам закрылся в квартире с гостьей. После этого он насиловал ребенка больше трех часов. Сожительница слышала из квартиры крики с просьбами о помощи, но ничего не стала предпринимать. В настоящее время оперативники задержали подозреваемого. Выяснилось, что у него уже есть судимость за убийство и грабеж.

Ранее несовершеннолетняя девушка подверглась изнасилованию в «Ладе Приор». Инцидент произошел в Мытищах.

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