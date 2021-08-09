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Бизнесмена Батурина оставили под стражей

  /   Обновлено: 09 августа 2021 12:53
Происшествия
Бизнесмена Батурина оставили под стражей
pixabay.com

Москва, 9 августа. Суд назвал законным решение об аресте предпринимателя Виктора Батурина, которого обвиняют в попытке мошенничества.

Инстанция оставила без изменений решение Басманного суда в отношении Батурина. Он останется в СИЗО до 1 сентября 2021 года. Ранее правоохранители возбудили против бизнесмена уголовное дело по ст. 159 УК РФ «Покушение на мошенничество в особо крупном размере».

Первой в полицию с заявлением против Батурина обратилась его сестра и вдова бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Елена Батурина. Она заметила, что приложение к мировому соглашению об урегулировании спора о компенсации за пакет акций компании «Интеко» является подделкой. Но родственник женщины не сомневается в его верности.

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