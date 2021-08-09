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Суд назначил врачу-гинекологу домашний арест по делу о торговле детьми в Москве

  /   Обновлено: 09 августа 2021 11:46
Происшествия
Суд назначил врачу-гинекологу домашний арест по делу о торговле детьми в Москве
pixabay.com  /  PD

Москва, 9 августа. Пресненский московский суд отказался заключать под стражу врача-гинеколога, подозреваемую в торговле детьми. Ей был назначен домашний арест на срок до 19 сентября.

По следственным данным, обвиняемая работала в центре ЭКО на Аргуновской улице. Она является членом Российской ассоциации репродукции человека (РАРЧ) и имеет степень кандидата медицинских наук.

В 2020 году под стражу были заключены другие участники уголовного дела о торговле детьми. В их число вошли акушеры, урологи, гинекологи и другие специалисты московского центра по искусственному оплодотворению. Также был задержан переводчик и гендиректор учреждения по предоставлению услуг суррогатного материнства.

Задержанных обвиняют не только в торговле людьми, но и по статье о причинении смерти по неосторожности. СК РФ отмечает, что при обыске оперативники обнаружили в квартире труп новорожденного мальчика.

Позднее следователи сообщили, что в одной из квартир на Аргуновской улице в столице силовики нашли более трех младенцев в возрасте от нескольких дней до шести месяцев. С ними на момент задержания находились две женщины. СК возбудил уголовное дело о торговле детьми. Позже сотрудники полиции задержали китаянку, которая была в той же квартире, что и дети.

Выяснилось, что новорожденные были плодами суррогатного материнства. При обыске силовики обнаружили в квартире документы на русском и китайском языках о проведенных процедурах экстракорпорального оплодотворения.

Ранее в Красноярске супруги-предприниматели продали 19 младенцев от суррогатных матерей. Оба задержаны правоохранителями, под следствием также находится одна из матерей.

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