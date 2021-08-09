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Бизнесмен на Mercedes врезался в стену отеля на Тверской улице в Москве
Происшествия
Бизнесмен на Mercedes врезался в стену отеля на Тверской улице в Москве
pixabay.com

Москва, 9 августа. Установлена личность мужчины, который врезался в стену отеля в центре Москвы.

Сотрудники правоохранительных органов Москвы смогли установить личность злоумышленника, который, находясь за рулем элитного автомобиля, врезался в стену отеля на Тверской улице.

По предварительной информации, за рулем Mercedes AMG GT находился 40-летний мужчина. Предположительно, он являлся держателем акций бывшей авиакомпании «Трансаэро». Сам автомобиль принадлежал не ему.

Еще одна авария произошла во Владивостоке. Там случилось ДТП с уроном городскому имуществу, сообщило Deita.ru.

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