Бизнесмен на Mercedes врезался в стену отеля на Тверской улице в Москве

Москва, 9 августа. Установлена личность мужчины, который врезался в стену отеля в центре Москвы.

Сотрудники правоохранительных органов Москвы смогли установить личность злоумышленника, который, находясь за рулем элитного автомобиля, врезался в стену отеля на Тверской улице.

По предварительной информации, за рулем Mercedes AMG GT находился 40-летний мужчина. Предположительно, он являлся держателем акций бывшей авиакомпании «Трансаэро». Сам автомобиль принадлежал не ему.

Еще одна авария произошла во Владивостоке. Там случилось ДТП с уроном городскому имуществу, сообщило Deita.ru.