Полиция Москвы возбудила дело против соцзащиты после ЧП с выброшенным в окно младенцем

Москва, 9 августа. Правоохранители подозревают сотрудников органов опеки в халатности из инцидента, когда местный житель выбросил из окна на пятом этаже маленького сына.

Следователи выдвинули версию, что работники соцзащиты не исполняли свои обязанности, из-за чего произошло покушение на убийство ребенка. Правоохранители уже провели обыски у предполагаемых преступников и продолжают заниматься оперативно-разыскной деятельностью, сообщает пресс-служба ведомства по региону.

Также они ранее возбудили уголовное дело в отношении мужчины, который выкинул своего ребенка из окна дома на улице Шумилова, а после сбежал, но вскоре москвича удалось задержать. Пострадавший мальчик получил ряд травм из-за действий отца и находится в больнице в тяжелом состоянии.