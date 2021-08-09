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Суд арестовал двух сотрудников ИВС на Истре после побега пятерых подследственных

  /   Обновлено: 09 августа 2021 10:00
Происшествия
Суд арестовал двух сотрудников ИВС на Истре после побега пятерых подследственных
szsut.sledcom.ru  /  Северо-Западное СУТ СК России

Москва, 9 августа. Правоохранители расследуют дело о побеге из истринского изолятора пятерых арестованных. СК добился ареста для двух сотрудников данного учреждения.

В отношении работников ФСИН возбуждено дело о превышении полномочий. Под следствием находятся девушка-сержант, работавшая помощником дежурного, и ее руководитель, 39-летний майор. Согласно версии СК, по их недосмотру в камере находились запрещенные предметы.

Один из беглецов обвиняется в расправе над крупным бизнесменом. Коммерсанта он застрелил из арбалета. За помощь в поимке арестанта назначена награда, сообщало РИАМО.

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