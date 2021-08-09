Павильоны «Здоровая Москва» вернулись к обычному режиму работы

Москва, 9 августа. Временно перепрофилированные под прививочные пункты павильоны «Здоровая Москва» возобновляют нормальный режим работы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин на своем сайте.

С 21 июня павильоны работали как пункты массовой вакцинации от коронавирусной инфекции в связи с ростом уровня заболеваемости. Первую прививку в таких пунктах сделали более 560 тыс. горожан, еще восемь тысяч прошли ревакцинацию однокомпонентным препаратом «Спутник Лайт».

В связи с улучшением эпидемической обстановки и достаточного количества прививочных пунктов, павильоны «Здоровая Москва» с 9 августа возобновляют проведение профилактических обследований москвичей, написал Собянин. Особое внимание уделяется горожанам, перенесшим COVID-19.

Московская область входит в число лидеров по охвату вакцинацией от коронавируса, эпидемическая ситуация в регионе стабилизировалась. Подмосковье справилось с подъемом заболеваемости за месяц, пишет издание «Подмосковье сегодня».

Клеточный иммунитет к коронавирусу сохраняется в течение полугода, сообщил вирусолог Сергей Нетесов. Т-клеточный иммунитет формируется после болезни и иммунизации «Спутником V», уточнил специалист.