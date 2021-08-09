Появились подробности аварии в Москве с двумя автомобилями Mercedes

Москва, 9 августа. Водитель «Mercedes E-200» после столкновения с автомобилем «Mercedes AMG GT» получил сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму. Пострадавшего госпитализировали.

По предварительным данным сотрудников Госавтоинспеции, управляющий «Mercedes AMG GT» неверно выбрал дистанцию между автомобилями во время движения и совершил столкновение с попутно двигавшимся «Mercedes E-200», после чего вылетел на встречную полосу и врезался в бетонные ограждения.

Дорожно-транспортное происшествие случилось 9 августа в центре столицы на Тверской улице. На месте аварии работают экстренные службы, выясняются точные причины и обстоятельства инцидента.