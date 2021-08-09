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Собянин анонсировал открытие шести дополнительных вокзалов МЦД в Москве

  /   Обновлено: 09 августа 2021 07:49
Общество
Собянин анонсировал открытие шести дополнительных вокзалов МЦД в Москве
Агентство городских новостей Москва  /  Мобильный репортер

Москва, 9 августа. Шесть новых железнодорожных вокзалов для МЦД введут в эксплуатацию в Москве до конца 2021 года. Такое заявление сделал градоначальник столицы Сергей Собянин в эфире «Россия-1».

Мэр отметил, что пересадочные узлы станут объединением МЦК, МЦД и электричек. Диаметры будут проходить от Зеленограда до Раменского, от Апрелевки до Железнодорожного и от Пушкина до Домодедова.

«Много объектов проектируется, строится на уже открытых диаметрах – МЦД-1 и МЦД-2. И готовимся к следующим пускам. Это МЦД-3, МЦД-4, МЦД-5», — передает RT слова Собянина.

Недавно градоначальник согласовал проект новой высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва — Петербург. Строение будет тянуться на 680 километров, 43 километра из которых пройдут по территории столицы.

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