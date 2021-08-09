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Москвичей ожидает тридцатиградусная жара 9 августа
Общество
Москвичей ожидает тридцатиградусная жара 9 августа
Агентство городских новостей Москва

Москва, 9 августа. Температура воздуха в Москве днем 9 августа составит 28-30 градусов выше нуля. Об этом сообщил Гидрометцентр России.

Погода в столице ожидается солнечная с переменной облачностью. Осадков 9 августа не предвидится. Ветер будет небольшим, примерно два-семь метров в секунду, сообщает RT. Этот день, по прогнозам Гидрометцентра, станет самым жарким в столице на этой неделе.

Недавно научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что на этой неделе москвичей ожидает «жарковатая погода». По его словам, после аномально жаркого понедельника температура пойдет на снижение.

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