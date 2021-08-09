Водитель спорткара спровоцировал ДТП у здания московской мэрии

Москва, 9 августа. Авария с участием спортивного автомобиля и «легковушки» произошла в центре Москвы на Тверской улицы. ДТП случилось недалеко от мэрии столицы.

Согласно неподтвержденной информации, за рулем спортивной машины находился водитель в нетрезвом состоянии. Он, по словам очевидцев ДТП, не справился с управлением и протаранил легковой автомобиль.

Пострадавший транспорт от удара отбросило в стену здания. По данным свидетелей, водитель легкового автомобиля получил травмы. На место происшествия вызвали скорую помощь. Виновника аварии увезли полицейские. Официальной информации об инциденте не поступало от МВД Москвы.

Серьезная автомобильная авария произошла под Саратовом. На трассе перевернулся рейсовый автобус. Согласно информации экстренных служб, травмы получили 13 человек. Обстоятельства ДТП выясняются.