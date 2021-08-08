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Вывеска «Москвариума» загорелась на ВДНХ
Происшествия
Вывеска «Москвариума» загорелась на ВДНХ
wikipedia.org  /  mindfrieze / CC BY-SA 3.0

Москва, 8 августа. В центре океанографии и морской биологии «Москвариум» на ВДНХ произошел пожар. Загорелась одна из букв вывески.

В социальные сети попало видео дымящегося здания на ВДНХ. На кадрах видно, как горит вывеска известного центра океанографии и морской биологии «Москвариум». Очевидцы, посетители и работники здания начали тушить возгорание самостоятельно при помощи огнетушителей.

Прибывшие на место пожарные незамедлительно приступили к ликвидации огня. Позже сообщили, что горела лишь одна буква «у».

Ранее спасатели оперативно потушили пожар в петербургском цехе в Красносельском районе.

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