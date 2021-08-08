ФАН публикует видео с места столкновения Chevrolet и машины ГАИ в Москве

Москва, 8 августа. В результате аварии на Ленинградском проспекте в больницу попали два сотрудника ГАИ.

Автомобиль сотрудников ДПС столкнулся с легковушкой Chevrolet Cruze. В результате случившегося иномарку отбросило на обочину, в результате чего машина снесла дорожный знак.

По предварительным данным, в ДТП никто не погиб. Два сотрудника ГАИ получили травмы и были госпитализированы, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

В Chevrolet находились отец и сын — они не пострадали. Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства случившегося.

Еще одна авария произошла в Турции. Там перевернулся рейсовый автобус. В результате инцидента погибли минимум 14 человек, сообщает сайт 360tv.ru.