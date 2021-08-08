Житель Ялты попал под статью за «катание» на багажной ленте

Москва, 8 августа. Сотрудники полиции задержали в столичном аэропорту Шереметьево странного гражданина. Мужчина пытался пробраться на взлетную полосу.

По данным источника ФАН, задержанным был житель Ялты. Мужчина встал на багажную ленту, но не удержался, упал и «проехался» на ней. Странный гражданин растерял не только свои вещи, но и обувь.

Затем в полицию поступило сообщение, что на третьем этаже аэропорта мужчина пробрался в комплектовочное помещение. В отношении него был составлен административный протокол о нарушении требований в области транспортной безопасности.