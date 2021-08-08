Около 800 соцобъектов планируется построить в Москве по программе реновации

Москва, 8 августа. Планируется построить около 800 социальных объектов в рамках программы реновации в Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия-1».

В кварталах появятся детские сады, поликлиники, средние образовательные учреждения, спортивные комплексы и многое другое.

«Все это как бы целый город в городе. И мы требуем от строителей, чтобы они комплексно и качественно вводили объекты соцкультбыта», — заявил московский градоначальник.

Помимо этого важно создание рабочих мест недалеко от места жительства, отметил Собянин. Он добавил, что уже более 45 тыс. семей получили ключи от новых квартир по программе переселения из ветхого жилья.

Мэр Москвы сообщил, что более 40% новостроек возводится в бывших промзонах столицы. Неиспользуемые и заброшенные территории подлежат реорганизации, подчеркнул Собянин.