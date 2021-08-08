Собянин объяснил значение новых хорд для улучшения транспортной системы Москвы

Москва, 8 августа. Строительство новых хорд разгрузит Третье транспортное кольцо, МКАД, Садовое кольцо и центр Москвы, заявил мэр Сергей Собянин.

Северо-Восточная, Северо-Западная, Юго-Восточная хорды и Южная рокада сформируют новый транспортный каркас столицы. Эти магистрали позволят значительно улучшить ситуацию с автомобильным движением в столице, объяснил градоначальник.

Устремленный в центр огромный поток машин сможет распределиться по новым хордам. Большинство из них проходит над землей. Обновленный транспортный каркас улучшит доступность 73 районов столицы, в том числе десятки кварталов реновации, обратил внимание Собянин в эфире телеканала «Россия-1».

Власти Москвы планируют достроить ветки метро до Внуково, Троицка и Бирюлево в ближайшее время. Также специалисты занимаются модернизацией железнодорожной и транспортной сетей. Завершение этих работ запланировано на 2024 год, рассказал Собянин.