Власти Москвы анонсировали появление 16 новых транспортных пересадок

Москва, 8 августа. Более 15 пересадок свяжут МЦД-3 и МЦД-4 с Большой кольцевой линией и МЦК в российской столице. Москвичи и гости города смогут сэкономить время в пути и средства на проезд.

Власти Москвы преследуют цель объединить транспортные артерии в крупные хабы. Такая интеграция расширяет возможности горожан, заявил заместитель мэра по вопросам транспорта, глава Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

«Формирование нового транспортного каркаса — приоритетная задача правительства Москвы», — подчеркнул он.

Москвичи и гости города смогут пересесть с МЦД-3 на четыре станции Большой кольцевой линии, а также две станции Московского центрального кольца. С МЦД-4 планируется сделать доступной пересадку на шесть станций БКЛ и четыре станции МЦК. Что касается БКЛ, открытие трех новых станций улучшит транспортное сообщение на юге Москвы.