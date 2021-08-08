Автомобиль сбил ребенка, спасавшего котенка в Москве

Москва, 8 августа. Юный житель Москвы попал под колеса автомобиля во время спасательной операции. Мальчик хотел вытащить из-под автомобиля котенка.

Инцидент произошел на востоке столицы во дворе дома на Новокосинской улице. Водитель такси не заметил ребенка, который пытался спасти питомца, и наехал на него, сообщает источник ФАН.

В настоящее время мальчик находится в больнице. Медики диагностировали у него растяжение правой ноги.

В данный момент проводится проверка. Сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства ДТП.

Ранее пьяный житель Волгоградской области сбил насмерть семилетнего мальчика. После этого водитель скрылся с места ДТП.