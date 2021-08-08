Названы парки Москвы, в которых можно загадать желание

Москва, 8 августа. Теперь в парках Москвы можно не только отдыхать, гулять или заниматься спортом, но и загадывать самые сокровенные желания, заявили в пресс-службе мэрии и правительства столицы.

Существует примета, что брак молодоженов будет крепким, если они пройдутся, держась за руки, по Гротесковому мостику в Нескучном саду. Также можно посетить «Поющее сердце» в саду «Эрмитажа». Тем, кто хочет достичь финансового благосостояния, советуют прийти в Денежный сад парка «Сокольники». Там находится большое панно в виде дерева, к его веткам нужно привязать ленточку.

Заместитель мэра Милана по вопросам городского планирования, окружающей среды и сельского хозяйства Пьерфранческо Маран восхитился комфортом Москвы. От внимания итальянского чиновника не укрылись улучшения, которые произошли в российской столице — преобразились парки, жилые комплексы и дороги.