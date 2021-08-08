Мэр Москвы сообщил, что 40% жилья строится в бывших промзонах столицы

Москва, 8 августа. Около 40% нового жилья в Москве строится в бывших промышленных зонах столицы, сообщил мэр Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия-1».

В городе очень много промышленных зон, где нет производства, а есть заброшенные или складские помещения. Их нужно реорганизовывать, заметил столичный градоначальник.

«Значительная часть должна перейти под создание новых рабочих мест, другие промзоны должны идти уже под комплексное строительство жилья, объектов соцкультбыта и так далее, в том числе и объектов благоустройства. Сегодня уже около 40% жилья вводится в промышленных зонах», — заявил Собянин.

Действующие предприятия должны развиваться, подчеркнул мэр Москвы. Заключены договоры о комплексном развитии промзон «Кунцево», «Октябрьское поле», «Коровино». По программе «Индустриальные кварталы» на этих территориях планируется создать более 18 тыс. рабочих мест.

На юго-востоке города заработал новый путепровод, который проходит по МЦД-2. Дорога позволит улучшить транспортное сообщение в 20 районах столицы. В открытии принимал участие мэр Москвы Сергей Собянин.